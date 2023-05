Bei einem Unfall auf der B13 werden fünf Menschen verletzt

Ein Autofahrer bremst auf der B13 nicht rechtzeitig und fährt auf das Auto vor ihm auf. Bei dem Unfall werden fünf Menschen verletzt. Die Straße wird voll gesperrt.

Eine Fahrzeugkolonne fuhr am Dienstag gegen 14.50 Uhr auf der Bundesstraße 13 in Fahrtrichtung Friedrichshofener Straße. Verkehrsbedingt musste eine 41-jährige Buxheimerin mit ihrem VW circa 300 Meter vor dem Kreisverkehr abbremsen und anhalten. Ein 28-jähriger Ingolstädter konnte mit seinem Ford noch hinter dem VW anhalten. Aufgrund von Unachtsamkeit und zu geringem Abstand fuhr ein 31-jähriger Neuburger mit seinem Audi auf den stehenden Ford auf und schob diesen auf den VW. Wie die Polizei berichtet, saßen im Audi sechs Personen.

Durch diesen Auffahrunfall wurden vier Personen im Audi und der Ford-Fahrer leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro, zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Gaimersheim und Buxheim waren zur Unterstützung vor Ort. Die B13 war für ungefähr zwei Stunden in Richtung Innenstadt gesperrt. (AZ)