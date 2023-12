Betrunkener Autofahrer bleibt im Schnee stecken

In eine missliche Lage hatte sich ein junger Mann in Ingolstadt gebracht. Er blieb mit seinem Auto im Schnee stecken. Dann kam die Polizei.

Eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt wurde am Sonntag um 1.55 Uhr auf einen Autofahrer in Ingolstadt aufmerksam, der mit seinem VW auf der Manchinger Straße in einem Schneehaufen stecken geblieben war. Der Mann im Alter von 29 Jahren versuchte vergeblich, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien.

Durch die Beamten konnte eine deutliche Fahne festgestellt werden, was die Gesamtsituation für den jungen Autofahrer nicht verbesserte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der junge Mann, der seinen Wohnsitz in Italien hat, erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

