Nach Randale: Betrunkener muss in die Polizeizelle

Nachdem ein 38-jähriger Besucher einer Gaststätte an der Gerbergasse in Ingolstadt am Montagfrüh gegen 5 Uhr aus dem Lokal verwiesen worden ist, warf er die Halterung eines Verkehrszeichens gegen ein Fenster des Lokals.

Ein Betrunkener kam in Ingolstadt in Polizeigewahrsam

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Nachdem sich der stark alkoholisierte Mann laut Polizei weiterhin uneinsichtig zeigte und nicht weggehen wollte, kam er in Gewahrsam. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (AZ)