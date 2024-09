Brand in Wohnung in Ingolstadt: Rentnerin schwer verletzt

Am Sonntagmorgen meldete ein Anwohner der Polizei, dass aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sambergerstraße Rauch austrete. Zuvor habe er eine Explosion gehört. Der 49-Jährige eilte daraufhin zu der Wohnung und half dort einer 66-jährigen Rentnerin ins Freie.

Explosion und Brand in Ingolstädter Wohnung: Frau wollte Gaskartusche wechseln

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte die Frau in ihrem Wohnzimmer die Kartusche eines Gaskochers wechseln. Dabei kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Explosion, wodurch sich die Rentnerin Brandverletzungen zuzog und das Sofa in Brand geriet. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen, wodurch ein Übergreifen auf andere Räume verhindert werden konnte.

Die 66-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt. Sie erlitt Verbrennungen an den Händen und im Gesicht. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 500 Euro. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls wurden durch die Kriminalpolizei Ingolstadt übernommen und dauern derzeit noch an. (AZ)