Das bietet der Ingolstädter Christkindlmarkt 2024

Es ist wieder soweit: Der Ingolstädter Christkindlmarkt öffnet am Mittwoch, 27. November, seine Pforten. Bis zum 23. Dezember laden der Theaterplatz mit seinen Holzhütten, der Kunsthandwerkermarkt, der Märchenweg, die Kulturzeit für Familien, die Weihnachtsbahn und die Weihnachtskrippen, die in vielen Altstadtkirchen ausgestellt sind, Besucher zum Staunen und Verweilen ein.

Offiziell eröffnet wird der Christkindlmarkt von Oberbürgermeister Christian Scharpf am Mittwoch um 17 Uhr auf der Bühne am Theaterplatz, gemeinsam mit dem Christkind, dem Nikolaus und musikalisch begleitet von den Schanzer Musikanten. Das Kulturamt betreibt diesmal nicht nur eine, sondern zwei Hütten, eine am Theaterplatz, die andere in der Mauthstraße. Das Besondere: In regelmäßigen Abständen wechseln die Beschicker und damit auch ihr Angebot, das von Artikeln aus Lateinamerika, weihnachtlichen Luftballons, einer Kerzenwerkstatt bis hin zu hochwertigen Schokoladenprodukten sowie geröstetem Premiumkaffee aus dem Altmühltal reicht.

Den Ingolstädter Christkindlmarkt kann man mit der Weihnachtsbahn erkunden

Der Ingolstädter Christkindlmarkt lässt sich wieder mit der Weihnachtsbahn erkunden. Auf der kostenlosen Rundfahrt durch die festlich dekorierte Innenstadt können sich Besucher von der vorweihnachtlichen Stimmung anstecken lassen. An den vier Adventswochenenden (jeweils samstags und sonntags) fährt die Weihnachtsbahn zu den verschiedenen Stätten des Ingolstädter Christkindlmarkts.

Nach der erfolgreichen Premiere im vorigen Jahr gibt es heuer erneut eine Fotowand für die schönsten Erinnerungsbilder. „Klein, aber fein“, das ist der Kunsthandwerkermarkt auf dem Carraraplatz. Liebevoll geschmückte Hütten präsentieren Malereien, handgefertigte Holzarbeiten und Teddybären, kunstvoll gestalteten Schmuck, gestrickte Accessoires sowie 3D-Kunstwerke und Designobjekte. Liköre und Spezialitäten aus Österreich sowie Lebkuchen, Baumkuchen und herzhafte Snacks runden das Angebot am Carraraplatz ab. Zudem gibt es Samstag und Sonntag Musik, Chöre, Lesungen und ein Mitmachprogramm für Kinder zusammen mit der Kulturzeit.

Auf eine Reise ins Land der Märchen führt der nostalgische Märchenweg in der Innenstadt. In der Ludwigstraße bis zum Paradeplatz und in der Mauthstraße reihen sich Märchenhütten aneinander. Auf dem Ingolstädter Krippenweg werden in der Adventszeit wieder die schönsten Weihnachtskrippen aus unterschiedlichen Epochen und Kulturkreisen auf einem Rundgang gezeigt. Infos dazu gibt es unter www.ingolstadt.de/krippenweg.

Weihnachten in Ingolstadt: Am Theaterplatz öffnet sich jeden Tag ein Türchen

Auf der großen Bühne am Theaterplatz öffnet sich täglich ein Türchen des Adventskalenders. Ab dem 1. Dezember, immer um 17 Uhr, unterstützt das Christkind beim Öffnen der Türchen und alle Kinder sind eingeladen zu sehen, welche Kunstwerke sich dahinter verbergen. Anschließend dürfen sie dem Christkind auf der Bühne ihre Weihnachtswünsche verraten.

Die Stände aus den Partnerstädten sind fester und beliebter Bestandteil des traditionellen Ingolstädter Christkindlmarkts. Dieses Jahr sind die Partnerstädte Carrara, Grasse, Kirkcaldy und Opole zu Gast und die Hütten sind in den Christkindlmarkt integriert. Spezialitäten der Regionen wie Speck, Bruschetta und Focaccia der italienischen Freunde aus Carrara sowie französische Crêpes und bretonische Galettes am Stand von Maître Gilbert aus Grasse können gekostet werden. Schottischer Whisky, Tee und Gin werden von Kirkcaldy angeboten. Korbflechtarbeiten, Keramik, Weihnachtsschmuck und Kinderspielzeug aus der polnischen Partnerstadt Opole sind weitere Geschenkideen zum Weihnachtsfest. Infos hierzu gibt es unter www.ingolstadt.de/partnerstaedte. Dabei ist auch der Marinestützpunkt aus Warnemünde. Der Erlös aus dem Glühweinverkauf kommt der Elisabeth-Hensel-Stiftung und der Waisenhausstiftung Ingolstadt zugute.

Das komplette Programm zum Christkindlmarkt ist online verfügbar unter www.kulturamt-ingolstadt.de oder www.christkindlmarkt-ingolstadt.de. Die Kernöffnungszeiten des Christkindlmarkts sind: Sonntag bis Mittwoch von 10 bis 20 Uhr und Donnerstag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr. Die Schmankerlbuden können bei gutem Wetter eine Stunde länger geöffnet haben. Der Warenmarkt hat donnerstags nur bis 20 Uhr offen. Zur langen Shoppingnacht „Nacht Aktiv“ am Freitag, 29. November, kann bis 23 Uhr geöffnet sein. (AZ)