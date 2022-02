Datenpanne beim Gesundheitsamt in Ingolstadt

Beim Gesundheitsamt in Ingolstadt hat es eine Datenpanne gegeben. Bei einer Mail an positiv getestete Personen waren sämtliche Mail-Adressen der 300 Betroffenen sichtbar.

Am Gesundheitsamt in Ingolstadt hat es eine Datenschutzpanne gegeben. Das teilte die Stadt Ingolstadt am Donnerstagabend mit. Dabei waren 300 Mail-Adressen öffentlich sichtbar.

Beim Versand von Mails an Infizierte ist es zur Datenpanne in Ingolstadt gekommen

Zum Hintergrund: Positiv getestete Personen erhalten vom Gesundheitsamt einen standardisierten Text per E-Mail mit Informationen zum weiteren Vorgehen. Am Mittwochabend ist es beim Versand dieser Mitteilung nach Auskunft der Stadt nun zu einer Datenschutzpanne gekommen. Der Empfängerkreis der E-Mail wurde offen versandt, sodass alle E-Mail-Adressen für alle der rund 300 Empfänger einsehbar waren. Abseits der E-Mail-Adressen waren jedoch keine persönlichen Daten enthalten.

Das Gesundheitsamt Ingolstadt hat alle Betroffenen informiert

Das Gesundheitsamt Ingolstadt hat die Betroffenen am Donnerstag darüber informiert und sich für diesen Fehler entschuldigt, der durch menschliches Versagen entstanden ist. Es wird geprüft, wie die Abläufe verbessert werden können, damit dies künftig verhindert werden kann. Wie in solchen Fällen vorgesehen, hat die Stadt Ingolstadt den Vorfall dem bayerischen Landesdatenschutzbeauftragten gemeldet. (nr)