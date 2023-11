Ingolstadt

17:30 Uhr

Die Kult-Disco Amadeus wird zum Techno-Club B1

34 Jahre lang gab es in Ingolstadt die Rockdisco Amadeus. Zum 1. Dezember eröffnet dort der Technoclub B1 - Be One.

Plus Nach 34 Jahren hat das Amadeus in Ingolstadt Ende März geschlossen. Jetzt öffnet die Ingolstädter Altstadt-Disco wieder - mit neuem Namen und mit neuer Musik.

Von Luzia Grasser

Feiernde Studentinnen und Studenten ziehen von einer Kneipe in die andere, sie machen Party in den Clubs und feiern das ganze Wochenende durch. Nachts um drei wummert noch der Bass durch die dicken Wände der Locations, und Schluss ist erst, wenn die Sonne wieder aufgeht. Konstantin Bauer kennt das, lange hat er in Regensburg in der Gastronomie gearbeitet.

Konstantin Bauer hat in Ingolstadt das B1 - Be One übernommen

Dann ist Bauer nach Ingolstadt gekommen, hat im Mai 2023 das B1 - Be One in der Hohe-Schul-Straße übernommen. Eine Cocktail- und Shisha-Bar, in der Bauer hin und wieder auch Events veranstaltet hat. "Es is fei scho recht schlimm", sagt Bauer, der aus Parsberg stammt, wenn er mit seinen Erfahrungen aus dem vergangenen halben Jahr über das Ingolstädter Nachtleben spricht. "Die Ingolstädter sind eher die gemütlichen."

