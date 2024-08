Doppelgängerinnen-Mord: Haben die Verteidiger noch ein Ass im Ärmel?

Es ist der 39. Verhandlungstag im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt und damit der letzte vor der Sommerpause. Die Kammer will an diesem Dienstag Stellung zu einigen Anträgen nehmen. Die Verteidiger haben aber auch noch neue Beweisanträge im Gepäck. Sheqir K.s Anwälte fordern unter anderem ein biomechanischen Sachverständigengutachten. Dieses soll zeigen, dass Teile der Einlassung der Angeklagten nicht stimmen können und somit Schahraban K.s ganze Aussage, in der sie den Kosovaren schwer belastet, wenig glaubhaft ist.

