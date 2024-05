Ingolstadt

15:57 Uhr

Doppelgängerinnen-Mord: Um 18.44 Uhr wurde das Opfer abgeholt

Es ist bereits Tag 26 im Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt.

Plus Im Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt geht es um technische Geräte. Die Angeklagte hatte wohl drei Smartphones. Das ergab die Auswertung.

Von Dorothee Pfaffel

Am 26. Verhandlungstag im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess am Landgericht Ingolstadt wird es technisch. Im Fokus stehen verschiedene Mobilfunkgeräte, die wohl den Angeklagten oder relevanten, bereits vernommenen Zeugen gehört haben. Doch was kann die Auswertung der Handys tatsächlich beweisen?

Die Polizeibeamten, die am Dienstag aussagen, mussten sich während der Ermittlungen mit mehreren Smartphones, einem Tablet und einer Smartwatch beschäftigen. Die Geräte wurden mit einer besonderen Software ausgewertet, waren aber nicht alle auslesbar, wie die Beamten vor Gericht erläutern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen