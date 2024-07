Doppelgängerinnen-Mord: Hat Sheqir K. erneut einen Zeugen bedroht?

Hat der Angeklagte Sheqir K. Drohungen, die sich gegen den Hauptbelastungszeugen Marcello B. richten, an die Wand der Vorführzelle im Landgericht Ingolstadt geschmiert? In diesen Zellen halten sich die Angeklagten auf, nachdem sie aus der jeweiligen Justizvollzugsanstalt (JVA) ans Gericht gebracht worden sind, bis der Verhandlungstag beginnt, und während längerer Pausen. Außerdem soll am 38. Verhandlungstag im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess noch einmal die beste Freundin der Getöteten gehört werden. Hat Leyla D. unerlaubterweise versucht, sich nach dem Tod von Khadidja O. in deren E-Mail-Account einzuloggen, weil sie herausfinden wollte, warum ihre beste Freundin sterben musste?

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sheqir K. Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis