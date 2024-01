Bauernprotest und Ferienende: Müssen die Schüler in die Schule?

Die Proteste der Landwirte werden sich auch auf den Schulbetrieb auswirken. Die Stadt Ingolstadt und der Kreis Eichstätt haben sich jetzt geäußert.

Bereits ab 5 Uhr morgens wollen die Landwirte mit ihren Traktoren am Montag, 8. Januar, durch die Region 10 fahren und werden damit mutmaßlich für enorme Verkehrsbehinderungen sorgen. Betroffen davon sind auch die Schulbusse. Jetzt haben sich die Stadt Ingolstadt und der Landkreis Eichstätt zum Schulbetrieb am kommenden Montag, dem ersten Schultag nach dem Weihnachtsferien, geäußert. Distanzunterricht plant aktuell keine der Schulen in der Stadt und im Landkreis.

Der Unterricht in Bayern findet trotz der Proteste vermutlich regulär statt

Nach derzeitigem Stand (Freitagmittag) findet in ganz Bayern der Unterricht regulär statt. Sollten sich Schulen im Einzelfall anders entscheiden, werden diese Informationen laut Auskunft des Landratsamts Eichstätt direkt über die Schulen herausgegeben. Wenn Schulbusse ausfallen und die Schülerinnen und Schüler keine andere Möglichkeit haben, in die Schule zu kommen, so "muss die Schule – wie bei einem Krankheitsfall – umgehend informiert werden".

Von einem rät das Landratsamt Eichstätt genauso wie die Stadt Ingolstadt aber ab: von Elterntaxis. "Eltern wird angesichts der Verkehrssituation ausdrücklich nicht empfohlen, von der öffentlichen Schülerbeförderung auf eine individuelle private Beförderung auszuweichen", heißt es in einer Mitteilung.

Eine Betreuung an den Ingolstädter Schulen ist gewährleistet

Auch in Ingolstadt sind am Montag alle staatlichen Grund-, Mittel- und Förderschulen sowie die staatlichen weiterführenden und beruflichen Schulen und auch die städtische Technikerschule geöffnet. "Der Unterricht findet soweit möglich statt", heißt es in einem Schreiben der Stadt. In jedem Fall ist aber eine Betreuung in den Schulen gewährleistet. Haben Eltern Bedenken, dass ihre Kinder die Schule mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können, besteht die Möglichkeit, sie für diesen Tag in der jeweiligen Schule zu entschuldigen, so die Stadt. Dies ist über die Onlineportale der Schulen möglich. Dort gibt es auch weiterführende Informationen sowie die Kontaktdaten von Ansprechpartnern. Weitere Informationen stehen auch auf der Homepage des Kultusministeriums.

