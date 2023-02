Ein tierischer Roboter mischt die THI in Ingolstadt auf

Am 7. Februar ist der Liebe-Deinen-Roboter-Tag. Und die THI hat einen ganz besonderen: Roboterhund Spike. Ein Experte erklärt, wie er sogar Gefühle zeigen kann.

Im Sommer 2022 lief Spike zum ersten Mal über den Campus der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) und erntete viele erstaunte Blicke. Spike kann aufs Wort hören, auf Kommandos reagieren und Emotionen äußern. Und doch ist Spike kein Hund aus Fleisch und Blut, sondern ein Roboter. Sein 15 Kilogramm schwerer Körper kann sich in zwölf und der Kopf in drei Freiheitsgrade bewegen.

Roboterhund Spike wurde an der TH Ingolstadt mit Gefühlen ausgestattet

Studierende der THI hatten dem vom Artificial Intelligence Network Ingolstadt gGmbH (AININ) bereitgestellten Roboter ein Update verpasst. "Das Emotionalisieren des Ganzen war ein Thema, weil Spike durch die Veränderung des Augenbilds Gefühle äußern kann", sagt Christian Anghelide von AININ. Professor Gerhard Elsbacher, Professor Stefan Kugele, Mariano Frohnmaier und Professor Munir Georges haben dafür eine Gruppe aus 35 Studierenden der Fakultäten Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau zusammengestellt. Neben dem Bau von mechanischen Teilen für die Steuerung und der Programmierung der Software floss auch Know-how aus dem Themenbereich Künstliche Intelligenz in das Studierendenprojekt "Empathy with aN AutonoMOUs Robot" (ENAMOUR) ein.

An der THI beschäftigen sich zahlreiche Forschende mit Robotern. Die Maschinen sollen sich immer mehr an Menschen anpassen und mit ihnen interagieren. Einsatzbereiche sind unter anderem die Pflege älterer sowie behinderter Menschen oder die Betreuung von Kindern. Nicht nur bei diesen sozialen Robotern spielt die künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle, da die Roboter flexibel auf die menschlichen Bedürfnisse reagieren sollen.

An der THI gibt es eine Infoveranstaltung zum Thema Robotik

"Die Verknüpfung von Robotern mit Emotionen ist wichtig und wird in Zukunft immer wichtiger werden", sagt Professor Christian Pfitzner, der auf dem Gebiet Intelligente-Mensch-Roboter-Kollaboration an der THI lehrt und forscht. Die Bandbreite der Designs bei Robotern sei sehr groß. Auf Fachkonferenzen hat Pfitzner schon alles gesehen: Angefangen bei zweckmäßigen Robotern ohne Gesicht über Roboter, die ähnlich wie Spike Emotionen auf dem Display hatten, bis zu Robotern mit leuchtenden roten LED-Augen wie aus einem Gruselfilm.

Wer selbst mit einem Studium in diesem Fachbereich liebäugelt, dem sei eine besondere Veranstaltung ans Herz gelegt: Professor Pfitzner beantwortet für Interessierte des Bachelor-Studiengangs Robotik einer virtuellen Informationsveranstaltung am Dienstag, 21. Februar, von 17 Uhr bis 18 Uhr, alle Fragen. Mehr Informationen zum Studiengang Robotik sowie den Link zur Informationsveranstaltung gibt es unter www.thi.de/elektro-und-informationstechnik.

Hintergrund: Woher kommt der Liebe-deinen-Roboter-Tag?

Der Ehrentag für Roboter war ursprünglich im Jahr 2001 als einmaliges, scherzhaftes Event gedacht, um das Album des US-Musikers Victor Lams "Robot Love" zu promoten. Die Idee verselbstständigte sich jedoch. Heutzutage geht es eher darum, über die Rolle der Roboter in der Gesellschaft nachzudenken. (AZ)