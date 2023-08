Erneut kontrollierte Sprengung auf altem Gießereigelände

Auf dem alten Gießereigelände in Ingolstadt ist nun schon die dritte Sprengung in kurzer Zeit vorgenommen worden. Es könnte nicht die letzte gewesen sein.

Anfang August wurden bei Bauarbeiten auf dem ehemaligen Gießereigelände in Ingolstadt zwei kleinere Sprengladungen entdeckt, die beim Wiederaufbau in der Nachkriegszeit dort eingebracht worden waren und bei den damaligen Sprengarbeiten nicht detoniert waren Aus Sicherheitsgründen wurden diese Sprengladungen nun kontrolliert gezündet, nachdem eine Entschärfung oder eine Entnahme nicht möglich war.

In den Morgenstunden des Mittwochs musste auf dem Baugelände erneut eine kontrollierte Sprengung vorgenommen werden. Zuvor wurden die angrenzenden Gebäude geräumt. Zu Fremdschäden ist es nicht gekommen. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass noch weitere Sprengungen am Fundament in der Baugrube durchgeführt werden müssen, teilt die Polizei mit. (AZ)

