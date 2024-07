Fahrradfahrer prallt gegen geöffnete Autotür und stürzt

Am Montag ist es gegen 16.43 Uhr in der Schultheißstraße in Ingolstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 44-Jähriger öffnete nach dem Einparken am rechten Fahrbahnrand seine Fahrertür und übersah den von hinten kommenden Fahrrad. Der 41-Jährige konnte sein Fahrrad nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fiel deshalb auf die Straße. Durch den Sturz wurde der 41 -Jährige leicht verletzt und wurde zur medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Sachschaden entstand laut der Polizei keiner. (AZ)

