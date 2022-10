Ingolstadt

13:50 Uhr

Feuer in Ingolstadt: Zimmerbrand löst Einsatz der Feuerwehr aus

In einer Wohnung in der Waldeysenstraße in Ingolstadt ist am Mittwochvormittag Feuer ausgebrochen.

Im ersten Stock eines zehnstöckigen Hochhauses an der Waldeysenstraße in Ingolstadt wurde die Feuerwehr am Mittwoch gegen 9.50 Uhr zu einem Zimmerbrand alarmiert. Der Flur im ersten Stock war beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte verraucht und an der Rückseite des Gebäudes konnte eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung festgestellt werden, teilt die Feuerwehr mit. Brand in Ingolstadt: Feuer verursacht Einsatz in der Waldeysenstraße Durch einen sogenannten Zangenangriff über den Treppenraum und zeitgleich über tragbare Leitern der Feuerwehr an der Rückseite konnte die Ursache, brennendes Inventar in der Wohnung, schnell abgelöscht werden. Die Absuche der Wohnung ergab, dass sich, entgegen der ersten Annahme, keine Personen in der Wohnung befinden. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache übernommen. Im Einsatz war der Löschzug und der Einsatzführungsdienst der Berufsfeuerwehr mit insgesamt 20 Einsatzkräften. Ebenfalls alarmiert waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ingolstadt-Stadtmitte und Friedrichshofen. (AZ)

