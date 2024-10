Feuerwehr hebt 270-Kilo-Patienten mit Kran aus Wohnung

Einen im wahrsten Sinne des Wortes schweren Einsatz hatte die Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr Ingolstadt am Montagabend zu bewältigen. Eine circa 270 Kilogramm schwere Person musste aufgrund eines medizinischen Notfalls aus der Wohnung in ein spezielles Schwerlastbett gelagert und anschließend in eine Klinik gefahren werden.

Nachdem sich Einsätze mit adipösen Patienten häufen hat die Berufsfeuerwehr Ingolstadt vor mehr als 15 Jahren bereits reagiert und ein Konzept zur Rettung schwergewichtiger Personen entwickelt, teilt die Feuerwehr mit. Genau dieses Konzept der Berufsfeuerwehr Ingolstadt ist in Verbindung mit der Höhenrettungsgruppe zum Einsatz gekommen. Der Patient wurde unter Zuhilfenahme eines Ladekrans über das Fenster in das bereitstehende Spezialbett gehoben. Im Anschluss wurde der Patient samt Bett in eine Klinik gefahren.

Nachdem zeitgleich ein mit Kunststoffgranulat gefüllter, brennender Container in der Manchinger Straße von Einheiten der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Feuerwehren aus Ringsee, Rothenturm und Unsernherrn abgelöscht werden musste, sicherte die Freiwillige Feuerwehr Unsernherrn zusammen mit den verbliebenen Kräften der Berufsfeuerwehr das Stadtgebiet ab. (AZ)