Gasalarm: Feuerwehreinsatz im Kindergarten

Die Feuerwehr musste am Mittwoch zu einem Ingolstädter Kindergarten ausgerückt. Dort war Gas ausgetreten.

Am Mittwochvormittag gegen 9 Uhr rückten Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr in die Hebbelstraße aus. Grund war Gasgeruch in einem Kindergarten. Als die ersten Hilfskräfte vor Ort eintrafen, hatten bereits alle 40 Kinder und deren sechs Betreuerinnen das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr nennt das Vorgehen in ihrem Bericht "vorbildlich". Die Stadtwerke Ingolstadt haben schließlich ein defektes Regelventil als Ursache für den Gasaustritt ausgemacht.

22 Kräfte der Feuerwehr waren beim Gasaustritt in einem Ingolstädter Kindergarten im Einsatz

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch 22 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mit einem Löschzug und zwei Sonderfahrzeugen im Einsatz. Nach einer knappen Stunde rückten die Helfer wieder ab. (AZ)