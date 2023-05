Gesucht: Wer hat in der Toilette gezündelt?

Ein bislang Unbekannter hat in einer öffentlichen Toilette in Ingolstadt einen Handtuchspender angezündet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Unbekannte haben am vergangenen Mittwoch den Handtuchspender einer öffentlichen Toilettenanlage am Ingolstädter Pius-Park in Brand gesteckt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Gegen 16.40 Uhr bemerkte ein Passant das Feuer und verständigte die Rettungskräfte, berichtet die Polizei. Durch die Bauart der aus mehrheitlich nicht brennbarem Material gefertigten Anlage wurde lediglich der Rollhandtuchhalter zerstört. Dennoch entstand beträchtlicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)