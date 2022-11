Der Ernstfall wird geprobt: Großübung im Audi Bahntunnel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag proben 350 Einsatzkräfte aus der Region 10 in Ingolstadt den Ernstfall: Brand eines Personenzugs - und das mitten im Tunnel.

20 Jahre ist es nun her, dass der Audi Tunnel fertiggebaut wurde. 2006 - pünktlich zur Fußballweltmeisterschaft - wurde er in Betrieb genommen. Er sollte die Fanmassen auf der Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt - München transportieren. Am Wochenende findet dort nun zum ersten Mal eine Großübung mit mehr als 350 Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungs- und Sanitätsdiensten, der Bundes- und Landespolizei, des Technischen Hilfswerks sowie des Notfallmanagements der Deutschen Bahn (DB) statt. Beteiligt sind Einsatzkräfte aus Ingolstadt, der Audi-Werkfeuerwehr und dem Landkreis Eichstätt. Sie alle proben den Ernstfall: Ein Brand in einem mit Menschen besetzten ICE, der mitten im Audi Tunnel zum Stehen kommt.

Damit das Unfallszenario besonders realistisch wirkt, geben sich 50 Personen des THW als Verletzte aus, die evakuiert werden müssen, erklärt Thomas Schimmer vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Ingolstadt. Diese Darstellerinnen und Darsteller werden vorher geschminkt, sodass es auch tatsächlich so aussieht, als hätten sie zum Beispiel eine Brandwunde. Außerdem wird Kunstnebel und Wasser eingesetzt. Die DB Regio stellt für die Übung extra einen Zug zur Verfügung.

Ingolstadt: Die Großübung findet zwischen 1 und 4 Uhr nachts statt

Bis zu 40 Einsatzfahrzeuge inklusive Personal werden am Sonntag zwischen 1 und 4 Uhr nachts an den Notausgängen des Audi Tunnels und am Ingolstädter Nordbahnhof vor Ort sein. Die übenden Einheiten werden allerdings nicht wie im Ernstfall mit Martinshorn und Blaulicht zur Einsatzstelle fahren und sie werden auch nicht über Sirenen alarmiert. Aufgrund der vielen Feuerwehrfahrzeuge werde es im Bereich des Nordbahnhofs, der Roderstraße und der Oskar-von-Miller-Straße zu Behinderungen kommen, sagt Schimmer. Der Verkehr auf der Schiene soll aber nicht beeinträchtigt werden - deshalb findet die Übung auch so spät in der Nacht beziehungsweise so früh am Morgen statt, wenn kein regulärer ICE fährt. Ansonsten ist die Schnellstrecke nämlich sehr viel befahren.

Die gleichzeitige Menschenrettung und Brandbekämpfung im Tunnel werden die Hauptschwerpunkte der Großübung am Wochenende sein, berichtet Schimmer weiter. Ziel sei es, die geänderten Verfahren im Katastrophenschutz-Sonderplan Audi Tunnel auf ihre Gebrauchstauglichkeit zu testen. Denn zunächst galt für diesen Tunnel lediglich ein Feuerwehreinsatzplan. Dementsprechende Übungen wurden noch während der Bauzeit und bei Fertigstellung durchgeführt, so Schimmer. Aufgrund von Erfahrungen aus Bahnunfällen der jüngeren Vergangenheit im Bundesgebiet wurde die Komplexität des Rettungseinsatzes in einem Tunnel aber höher eingestuft - und somit wurde nun auch das Verfahren im Audi Tunnel angepasst. Der Einsatzplan muss jährlich evaluiert werden, theoretisch oder praktisch.

Bei der Übung im Audi Tunnel sind viele Einsatzkräfte vor Ort

Zur Sicherheit der Deutschen Bahn - Anfang Oktober wurde die DB Opfer eines Terroranschlags, als Kabel sabotiert wurden - erfolgt die Großübung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch die Presse darf im Bereich der Bahn laut Schimmer nicht beobachten. Alle Teilnehmenden wurden vorab akkreditiert.

Weil in die Übung sehr viele Einsatzkräfte eingebunden sein werden, wird das Stadtgebiet Ingolstadt und das betroffene Gebiet des Landkreises Eichstätt in dieser Zeit anderweitig abgesichert.

Übrigens: Im vergangenen Jahr fand in Ingolstadt die Katastrophenschutzübung "In-Kat 21" statt. Daran waren 600 Einsatzkräfte beteiligt.