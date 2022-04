Polizei: Verkehrsunfall auf B 16 endet glimpflich

Ein 84-Jähriger aus Karlshuld übersah eine 20-Jährige aus Oberhausen, als er mit seinem Auto auf die B 16 abbiegen wollte. Was bei dem Zusammenstoß nahe Hagau passiert ist.

Auf der B 16 bei der Abzweigung Hagau ereignete sich am Dienstag gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 84-jähriger Karlshulder fuhr mit seinem Auto von Hagau kommend auf der Weicheringer Straße und wollte auf die B 16 Richtung Neuburg einbiegen. Zeitgleich war eine 20-jährige Oberhausenerin mit ihrem Auto auf der B 16 von Ingolstadt kommend in Richtung Neuburg unterwegs. Beim Einbiegen in die B 16 übersah der Karlshulder die vorfahrtberechtigte Oberhausenerin auf der B 16 und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Beim Unfall auf der B 16 nahe Hagau wurde niemand verletzt

Verletzt wurde niemand. Ein unfallbeteiligtes Auto musste allerdings abgeschleppt werden. Wie die Polizei berichtet, wird der Gesamtschaden auf rund 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten musste die B 16 im Bereich der Unfallstelle teilweise halbseitig gesperrt werden. Die Feuerwehren Neuburg, Weichering und Lichtenau waren zur Absicherung der Unfallstelle und Hilfeleistung vor Ort. Den 84-jährigen Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeld. (nr)