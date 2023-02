Ingolstadt

17:25 Uhr

hr-Brass stimmen in Ingolstadt nachdenkliche Töne an

Ganz im Einklang: hr-Brass bei ihrem Gastspiel im gut besuchten Theaterfestsaal in Ingolstadt.

Plus In Ingolstadt tritt am Valentinstag das Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks auf. Statt Faschingsklamauk gibt es nachdenkliche Stücke.

Von Johannes Seifert Artikel anhören Shape

Die Blechbläser des Hessischen Rundfunk-Sinfonieorchesters, hr-Brass, waren auf Einladung des Konzertvereins in Ingolstadt zu Gast, um ein wahrliches Feuerwerk an herrlich intonierter Musik darzubieten. Mit von der Partie war auch Solotrompeter Sebastian Berner als Gewinner des Musikförderungspreises des Konzertvereins 2015.

