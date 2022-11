Ingolstadt

vor 50 Min.

IG Metall mit Warnstreik auch bei Audi: Sind die Forderungen angebracht?

Die Veranstalter schätzten, dass auf der Kundgebung in Ingolstadt rund 15.000 Mitarbeitende für eine Lohnerhöhung beim Tarif in der Metall- und Elektroindustrie streikten.

Plus Auch nach der vierten Runde gibt es kein Ergebnis bei der Tarifverhandlung in der Metall- und Elektroindustrie. Was Vertreter verschiedener Branchen zu den Forderungen sagen.

Von Manfred Dittenhofer

Mit der Musik „Highway to hell“ der Hardrockband AC/DC kam Jörg Schlagbauer am Dienstag auf die Bühne in Ingolstadt. Und diese Autobahn in die Hölle versprach er auch den Arbeitgebern der Metall- und Elektroindustrie, wenn sie nicht schleunigst ein vernünftiges Angebot bei den gerade laufenden Tarifverhandlungen abgeben würden. Schlagbauer, IG Metall Vertrauenskörperleiter und stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Audi, war aber nicht der einzige, der bei dem Warnstreik auf der Audi Piazza am Dienstagmittag die Arbeitgeber in die Pflicht nahm. Laut Organisatoren waren rund 15.000 Arbeitnehmer zu der Kundgebung nach Ingolstadt gekommen.

