In der Ingolstädter Innenstadt gibt es neue Räume für Kreative

In ein ehemaliges Verlagsgebäude in Ingolstadt sollen demnächst Künstlerinnen und Kreative einziehen.

Künstlerinnen und Künstler, Menschen aus der Kreativwirtschaft – sie alle suchen in Ingolstadt schon lange nach Räumen, in denen sie ihr Schaffen und Wirken einem breiten Publikum präsentieren können. Jetzt scheint ein Standort dafür gefunden. Die Stadt Ingolstadt hat ein ehemaliges Verlagshaus an der Donaustraße angemietet, wo ein Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum entstehen könnte.

Ins Gebäude zieht auch das Referat für Kultur und Bildung ein

Doch das Gebäude wird auch Einrichtungen aus der Kulturpolitik beherbergen. So werden nicht nur das Referat für Kultur und Bildung einziehen, sondern auch sämtliche Ämter, die im Kultur- und Kreativbereich tätig sind. Laut Stadt Ingolstadt könnte so ein „Ort des Austauschs zwischen ’verwalteter’ und ’freier’ Kultur“ entstehen. Das Zusammenwirken sämtlicher Bereiche würde zu Synergieeffekten führen und „die Kulturszene würde eine nachhaltige Belebung erfahren“.

Ein Kultur- und Kreativzentrum könnte die Ingolstädter Innenstadt beleben

Ein solches Kultur- und Kreativzentrum auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern im Erdgeschoss könnte aktiv zur Belebung der Innenstadt beitragen, ist man sich bei der Stadt sicher. Zudem könnte es der Kultur- und Kreativszene eine zentrale Anlaufstelle im Herzen der Innenstadt zuweisen, wie es beispielsweise das „Degginger“ für die Stadt Regensburg bereits ist, nämlich ein Ort, der als Treffpunkt und Schaufenster für Kreativwirtschaft und Kultur dient und auch ein öffentliches Café mit Bar bereithält.

Dieser Ort ist nicht nur dafür vorgesehen, den direkten Austausch zwischen den kulturellen und kreativen Disziplinen zu ermöglichen, sondern auch, um Projekte wie Ausstellungen, Lesungen, aber auch Wahlen, Bürgerbeteiligungsveranstaltungen oder Real-Labore durchzuführen.

Die Kosten für die Errichtung des Kreativzentrums belaufen sich auf rund 120.000 Euro

Die geschätzten Kosten zur Errichtung des Zentrums belaufen sich auf rund 120.000 Euro. Baukosten sind dabei allerdings nicht enthalten. In ersten Vorgesprächen mit dem Eigentümer wurde besprochen, dass die Stadtverwaltung die Sanierung der Erdgeschosszone eigenständig durchführen und die hierfür anfallenden Kosten tragen soll.

Nun wird vom Kulturreferat und dem Wirtschaftsreferat gemeinsam ein grundlegendes Betriebskonzept entwickelt, da es sich sowohl um eine Maßnahme der Wirtschaftsförderung, als auch um eine Maßnahme des kulturellen Bereichs handelt.

Das Projekt in Ingolstadt wird mit Mitteln aus der Städtebauförderung unterstützt

Das Projekt wird voraussichtlich mit Mitteln aus der Städtebauförderung finanziell unterstützt. Das bayerische Bauministerium hat zur Unterstützung kreativer Projekte, die die Zukunft der Innenstädte attraktiv gestalten wollen, das Förderprogramm „Innenstädte beleben“ aufgelegt. Im Zuge dessen können bauliche Investitionen in leerstehenden Erdgeschosslagen zur Nachnutzung durch Kultur und Gewerbe gefördert werden. Für die Umsetzung der Maßnahmen wird ein Fördersatz von 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt, heißt es vonseiten der Stadt. Die Verwaltung hat das Projekt bereits bei der Regierung von Oberbayern angemeldet und wurde in die Liste der Programmkommunen aufgenommen. Der Stadt Ingolstadt wurden zur Realisierung der geplanten Maßnahmen im Bereich der Altstadt insgesamt 1,12 Millionen Euro in Aussicht gestellt. (nr)