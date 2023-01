Ingolstadt

06:30 Uhr

Ingolstadt rechnet mit mindestens 1400 Wohngeld-Empfängern

Plus Das sogenannte "Wohngeld Plus" könnte vielen Ingolstädtern Wohngeld bescheren. Wer profitiert und warum es sich lohnt, den Antrag bis Ende Januar zu stellen.

Von Dorothee Pfaffel

Die Bundesregierung spricht von der "größten Wohngeldreform" in der Geschichte Deutschlands. Zum 1. Januar ist das sogenannte "Wohngeld Plus" in Kraft getreten, welches das Wohngeld im Schnitt verdoppeln soll und eine Heizkosten- und Klimakomponente enthält. Zudem sollen nun deutlich mehr Menschen Anspruch darauf haben: rund zwei Millionen Haushalte statt den bislang circa 600.000, heißt es auf der Homepage der Bundesregierung. Auch in Ingolstadt können künftig mehr Bürgerinnen und Bürger profitieren. Die Stadt geht von mindestens 1400 Haushalten aus, 2022 waren es laut Amt für Soziales ungefähr 700. 200 zusätzliche Anträge seien bereits eingegangen, berichtet Armin Schweinbeck vom zuständigen Amt.

