Ingolstädter attackiert seine Verlobte und die gerufene Polizei

Ein 27-Jähriger aus Ingolstadt hat jetzt Ärger mit der Polizei. Er hatte seine Verlobte körperlich angegriffen. Seine Wut richtete sich auch gegen die Beamten.

Beamte der PI Ingolstadt hatten am Mittwoch mit einem renitenten Mann zu tun. Der 27-Jährige aus Ingolstadt fiel negativ auf, als er seine Verlobte angegriffen hat. Gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei gerufen.

Auch nachdem die Einsatzkräfte vor Ort waren, beruhigte sich der Mann nicht. Er missachtete einen Platzverweis und versuchte mit Gewalt in die Wohnung zurückzugelangen. Dies wurde durch die Beamten unterbunden.

27-Jähriger aus Ingolstadt wurde in Gewahrsam genommen

Der renitente Herr wurde gefesselt und im Anschluss in Gewahrsam genommen. Die Verlobte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Beamten verblieben alle unverletzt. Den 27-Jährigen erwarten nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nach einigen Stunden in der Gewahrsamszelle hatte sich dann schließlich auch der Herr so weit beruhigt, dass er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden konnte. (AZ)

Lesen Sie dazu auch