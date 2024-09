Ingolstädter gehen ins Oscar-Rennen: Vom Wüstensand nach Hollywood

Die Sonne brennt herunter in der Wüstenregion Turkana im Norden Kenias, das Thermometer fällt nicht einmal nachts unter 25 Grad. Der rote, staubige Sandboden flirrt in der brütenden Mittagshitze, in jedem dürren Busch könnte eine giftige Schlange lauern. Wasser ist rar, genauso wie Strom und befestigte Straßen. Hollywood ist hier ganz weit weg und doch könnte der Glamour und Glitzer der amerikanischen Filmwelt genau an diesem Ort schon bald zu spüren sein. Die beiden Ingolstädter Filmemacher Kevin und Tobias Schmutzler haben im vergangenen Jahr drei Monate lang in der Region ihren Film „Nawi - Dear Future Me“ gedreht und dieser Streifen geht jetzt für Kenia bei den Oscars ins Rennen um den besten internationalen Film. Vor einer Woche hat die kenianische Filmkommission ihre Entscheidung bekannt gegeben.

