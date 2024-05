Internationaler Museumstag: Das ist geboten

Am 19. Mai ist der Internationale Museumstag. Den nutzt auch die Stadt Ingolstadt. Alle Museen öffnen bei freiem Eintritt und es ist einiges los.

Am Sonntag, 19. Mai, lädt die Stadt Ingolstadt zum Internationalen Museumstag ein. In diesem Jahr wird wieder ein umfangreiches Programm in verschiedenen Museen geboten, darunter Sonderausstellungen, Führungen und kreative Workshops für alle Altersgruppen.

Das Audi museum mobile präsentiert eine Sonderausstellung zum Audi 50, der vor genau 50 Jahren auf den Markt gekommen ist. Besucherinnen und Besucher können an Kompaktführungen teilnehmen und mehr über die Geschichte des Fahrzeugss erfahren. Auch für die kleinen Gäste ist gesorgt: Bei einem Kettcar Fahrparcours auf der Audi Piazza können sich die Jüngeren austoben.

Eine Gartenführung zum Thema „Arzneipflanzen für Ski- und Berg-Begeisterte“ (11 Uhr) sowie ein Open-Air-Konzert (15 Uhr) gibt es im Deutschen Medizinhistorischen Museum. Außerdem ist das Museumscafé „Hortus medicus“ geöffnet und serviert ein Pfingstfrühstück und ein besonderes Pfingst-Special.

Die Sonderausstellung "Hals- und Beinbruch" beschäftigt sich unter anderem mit Ski-Gymnastik. Foto: Dorothee Pfaffel

Das Marieluise-Fleißer-Haus öffnet ebenfalls seine Türen und bietet Einblicke in das Leben und Werk der Autorin. Das Programm umfasst Lesungen aus Fleißers Briefkorrespondenz (11 Uhr), Diskussionen über ihre Rolle als Autorin in einer männerdominierten Welt (13 Uhr) und eine Präsentation ihres einzigartigen Schreib- und Modegeschmacks (15 Uhr).

Internationaler Museumstag in Ingolstadt: Auch das Museum für Konkrete Kunst ist dabei

Das Museum für Konkrete Kunst zeigt die Ausstellung „24! Fragen an die Konkrete Gegenwart“, die junge Künstlerinnen und Künstler vorstellt und den Begriff der Konkreten Kunst hinterfragt. Der Workshop „Kunstmuseum to go“ bietet Kindern zwischen sieben und elf Jahren die Möglichkeit kreativ zu werden (15 bis 16.30 Uhr). Für die Erwachsenen gibt es währenddessen eine Kuratorenführung durch die Ausstellung (15 Uhr).

Lesen Sie dazu auch

Weitere Programmpunkte sind Vorführungen in der Schmiedewerkstatt und in der Sonderschau „Egerländer Trachten“ im Bauerngerätemuseum Hundszell oder eine Familienführung im Lechner Museum. Im Stadtmuseum erwachen bei einer Erlebnisführung die Gemälde des Barocksaals zum Leben und das Museumsteam stellt in Videos seine Lieblingsobjekte vor.

Der Internationale Museumstag ermöglicht es, die kulturelle Vielfalt in Ingolstadt gemeinsam mit der Familie oder Freunden zu erkunden. Alle Museen und die Asamkirche Maria de Victoria können bei freiem Eintritt besucht werden. Das vollständige Programm und ausführliche Informationen finden finden Interessierte im Internet unter www.ingolstadt.de/museen, www.museumstag.de oder auf den Homepages der einzelnen Museen. (AZ)