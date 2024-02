Ingolstadt

18:00 Uhr

Das sagt Profitänzer Christian Polanc zu seinem Aus bei Let's Dance

Plus 17 Jahren war der Ingolstädter Christian Polanc fester Bestandteil der TV-Show Let's Dance. Warum er jetzt aufhört – und wann er ins Dschungelcamp gehen würde.

Von Luzia Grasser

Am Freitag startet die neue Staffel der beliebten TV-Show Let's Dance. Normalerweise würde bei Christian Polanc jetzt die Nervosität steigen. Nur noch ein Tag, dann würde Christian Polanc wieder vor Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern tanzen. Seine Tanzpartnerin wäre eine Sängerin, eine Schauspielerin, vielleicht auch eine Influencerin. Halb Deutschland würde darüber abstimmen, wie gut das Paar tanzt. Doch in diesem Jahr ist vieles anders für den Ingolstädter. Statt selbst auf der Bühne zu stehen, überlässt er das Tanzparkett anderen Profitänzern. Er erklärt, warum er nach 17 Jahren im TV jetzt aussteigt.

Der Ingolstädter Christian Polanc war seit der zweiten Staffel als Profi-Tänzer bei Let's Dance mit dabei. Inzwischen hat er in Ingolstadt eine eigene Tanzschule, am Montag startet ein neuer Podcast von ihm. Foto: Luzia Grasser

Er wird nur zu Gast im Studio in Köln sein, wenn am Freitagabend mit der Kennenlernshow Auftakt ist für die diesjährige Staffel der RTL-Show Let's Dance. Zum ersten Mal nach 17 Jahren. Denn der 45-Jährige, geboren und aufgewachsen in Ingolstadt, war der dienstälteste Profi-Tänzer in der Show. Seit der zweiten Staffel im Jahr 2007 war er am Start. Und hat gleich gewonnen. Damals war Susan Sideropoulos seine Partnerin. Noch ein weiterer Sieg sollte folgen, dieses Mal mit Maite Kelly. Doch jetzt ist Schluss, "mit einem weinenden Auge, aber auch mit einer gewissen Erleichterung".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

