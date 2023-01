Ingolstadt

vor 16 Min.

Ex-OB Lösel: "Wir haben ein absolutes Expertenteam für KI und Mobilität"

Wie werden Autos in Zukunft miteinander kommunizieren? In Ingolstadt forscht man an der Mobilität der Zukunft.

Plus Bombendrohungen, Dieselskandel, Flüchtlingskrise - Christian Lösels Zeit als Ingolstadts Oberbürgermeister war aufregend. Nun arbeitet er an der Technischen Hochschule. Was er dort tut.

Von Dorothee Pfaffel

Herr Lösel, Sie sind jetzt seit fast drei Jahren nicht mehr im Amt des Ingolstädter Oberbürgermeisters, sondern arbeiten an der Technischen Hochschule in Ingolstadt (THI). Was tun Sie dort?



Christian Lösel: Ich bin Managing Director des Instituts AImotion Bavaria und leite dieses gemeinsam mit Professor Michael Botsch. Ich kümmere mich um den kaufmännischen und organisatorischen Bereich und Michael Botsch um den wissenschaftlichen. Daneben leite ich die AININ GmbH. AININ steht für Artificial Intelligence Network Ingolstadt. Wir treiben das Thema Künstliche Intelligenz (KI) in Ingolstadt voran, indem wir Menschen aus der Wissenschaft und aus der Wirtschaft zusammenbringen und ein Netzwerk aufbauen. 600 Kontakte haben wir schon, vor allem in Deutschland, aber auch darüber hinaus im europäischen Raum.

