Millionenschaden durch Cybercrime: Sechs Jahre Haft für Mann aus Essen

Plus Ein Mann aus Essen hat Online-Konten gehackt und fast eineinhalb Millionen Euro erbeutet. In Ingolstadt wurde er zu sechs Jahren Haft verurteilt. Doch ins Gefängnis muss trotzdem wohl nur ein paar Wochen.

Seiner Verlobten hatte er eine Rolex geschenkt, in einem Hotel hatte er gleich mal die Suite gebucht. Ein 24-Jähriger aus Essen – ohne Schulabschluss und ohne festen Job – hatte es sich zeitweise ziemlich gut gehen lassen. Zumindest bis zum Jahr 2020. Denn da war er ins Visier der Polizei geraten. Bald stellte sich heraus: Der Mann hatte reihenweise Online-Konten gehackt und so eine Summe von rund eineinhalb Millionen Euro erbeutet.