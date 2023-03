Ministerpräsident Söder sichert Audi bei Besuch in Ingolstadt Unterstützung zu

Ministerpräsident Markus Söder stattete der Audi-Betriebsversammlung in Ingolstadt einen Besuch ab. Unter anderem verriet er, in welchem Auto er zum ersten Mal küsste.

Eine Betriebsversammlung bei Audi ist ein Event. Da spielt die Audi Bläserphilharmonie. Da schreiben Profi-Fußballer des FC Bayern Autogramme. Und da kommt auch schon mal der bayerische Ministerpräsident höchstpersönlich vorbei, um ein paar Worte an die Belegschaft zu richten. So geschehen am Mittwochnachmittag. Markus Söder, wohl schon in Wahlkampfstimmung, zeigte sich in Bestform – und die Audianerinnen und Audianer quittierten seine Versprechen mit Beifall.

Audis Gesamtbetriebsratsvorsitzender Peter Mosch lobte das gute Verhältnis zwischen Betriebsrat und Staatsregierung. Ein Beispiel sei der Bahnhalt, die Station Ingolstadt Audi, der 2019 in Betrieb genommen wurde. Allerdings müsse hier noch nachgebessert werden, damit er für die Menschen auch attraktiv sei, sagte Mosch, und forderte statt einer stündlichen Taktung eine halbstündige. Also: mehr Züge, die die Bahnstation öfter anfahren. Außerdem betonte der Betriebsratsvorsitzende die Wichtigkeit eines eigenen Bildungscampus im Hinblick auf die Qualifizierung und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ministerpräsident Söder erzählt in Ingolstadt von ersten Küssen im Audi 80

Der Ministerpräsident hatte die Audianerinnen und Audianer schnell auf seiner Seite. Wie er erzählte, sei sein erstes Auto zwar ein alter Peugeot gewesen, doch der habe nicht lange gehalten. Und als zweites bekam er – natürlich einen Audi. "Ich habe meine ersten Küsse im Audi 80 gemacht!", verriet Söder. Deshalb habe er nur gute Erinnerungen und eine sehr emotionale Verbindung zu der Marke mit den vier Ringen. Ohnehin sehe er sich als eine Art "Anwalt des Autos". Es sei schließlich das wichtigste Wirtschaftsgut der Deutschen – und wenn er Deutsche sagt, meint er Bayern, so Söder – und somit auch die Basis für den Wohlstand hierzulande.

Ministerpräsident Markus Söder hat den Ingolstädter Automobilhersteller Audi in Ingolstadt besucht und bei der Betriebsversammlung eine Rede gehalten. Foto: Dorothee Pfaffel

Die verschärfte Abgasnorm der EU – gemäß dieser Norm dürfen ab 2025 nur noch Autos zugelassen werden, die nahezu keine Schadstoffe mehr ausstoßen – komme viel zu schnell, sagte der bayerische Ministerpräsident. Zudem sei günstiger Strom aus Kernenergie nötig, damit die Industrie wettbewerbsfähig bleiben könne und Deutschland nicht hinter die Amerikaner oder Chinesen zurückfalle. Bei den Antrieben sprach sich Söder für Technologieoffenheit aus: für Elektromobilität, aber auch für Wasserstoff und für eine weitere Produktion von Verbrennern, insbesondere für ausländische Märkte.

Betriebsversammlung bei Audi: Söder wird mit Star-Wars-Musik hinausgespielt

Söder, der sich volksnah gab und in seiner Rede schnell beim "Du" war, rief große Ziele aus: "Wir wollen die besten und modernsten Automobile der Welt produzieren. Ich sehe mich da in einem Pakt mit euch." In diesem Sinne versprach er: "Der Freistaat Bayern steht hinter euch! Die Staatskanzlei ist für die Anliegen von Audi rund um die Uhr geöffnet." Denn wenn es Audi gut gehe, gehe es Bayern gut. Einen Wunsch hatte der Ministerpräsident dann neben seinen vielen lobenden Worten aber auch noch: Ob man nicht einen speziellen Audi-Sound für die Elektrofahrzeuge bei der DTM entwickeln könnte? Das würde doch sonst nicht so gut klingen ...

Mit Musik aus Star Wars spielte die Audi Bläserphilharmonie den Ministerpräsidenten schließlich hinaus.