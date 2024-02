Mit Rollator eingeklemmt: Seniorin stürzt aus einem Bus

Eine 78-Jährige wollte aus einem Bus aussteigen, als sich plötzlich die Türen schlossen. Erst wurde die Frau eingeklemmt, dann stürzte sie.

Am Dienstagnachmittag wollte eine 78-Jährige an einer Haltestelle an der Neuburger Straße in Ingolstadt aus einem Linienbus aussteigen. Allerdings schlossen sich laut Polizei plötzlich die seitlichen Schiebetüren und die Frau, die mit ihrem Rollator unterwegs war, wurde kurzzeitig eingeklemmt.

Die 78-Jährige kam nach dem Sturz aus dem Bus in Ingolstadt ins Krankenhaus

Als sich die Tür wieder öffnete, stürzte die Seniorin vom Bus auf den Gehweg. Der Rettungsdienst versorgte die Frau vor Ort, anschließend kam sie ins Krankenhaus. Aktuell werden nach Angaben der Polizei Videoaufzeichnungen aus dem Bus ausgewertet, um die genauen Umstände des Unfalls klären zu können. (AZ)