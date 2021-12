Musik zwischen Nähe und Distanz: GKO Ingolstadt überzeugt bei Abo-Konzerten

Plus Georgisches Kammerorchester Ingolstadt überzeugt bei zwei Abo-Konzerten im Festsaal des Stadttheaters. Dabei ist das musikalische Thema der Auftritte an die aktuellen Umstände durch die Coronapandemie angepasst.

Es war sicherlich nicht einfach für die Verantwortlichen des Georgischen Kammerorchesters (GKO) Ingolstadt, die beiden jüngsten Abo-Konzerte – bei Einhaltung aller Hygieneauflagen aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen – zu veranstalten.