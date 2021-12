Nach der Gartenschau kommt in Ingolstadt der Piuspark

Im Oktober ging die Landesgartenschau in Ingolstadt zu Ende. Doch das Gelände soll für die Öffentlichkeit als Park erhalten bleiben. Was für den Piuspark geplant ist.

Jetzt ist klar, wie es mit dem Landesgartenschaugelände direkt neben dem Westpark weitergehen wird. Und auch ein Name für das Areal steht fest: Piuspark. Darauf haben sich die Ingolstädter Stadträte geeinigt. Voraussichtlich im März wird das Gelände für die Besucherinnen und Besucher öffentlich zugänglich sein. Ein Nachnutzungskonzept wurde bereits im Oktober vom Stadtrat beschlossen, demnach wird die Stadt Ingolstadt das Gelände im vorgesehenen Zweck mindestens auf die Dauer von 30 Jahren der Öffentlichkeit zugänglich machen und erhalten.

Die Wege der Landesgartenschau werden in das Radwegnetz integriert

Die Hauptwege im Landesgartenschaugelände werden in das städtische Radwegenetz integriert. Der See und der Wasserspielplatz einschließlich aller erforderlichen technischen Anlagen bleiben erhalten. Weiterhin erhalten bleiben auch die sechs Gärten der Partnerstädte, Teile des Ausstellungsbeitrags des Bund Naturschutz, die Gemeinschaftsgärten, der Igelgarten sowie die Gärten der Regionen.

Für die Pflege wird das Gartenamt Ingolstadt zuständig sein

Für die dauerhafte Nutzung spielt die Einteilung des Areals in intensive und extensive Flächen eine wichtige Rolle. Nach dem Rückbau soll sich die Pflege im Dauerkonzept auf die stark genutzten und intensiv gestalteten Elemente konzentrieren, während die räumlich und nutzungstechnisch untergeordneten Flächen auch hinsichtlich der Pflege einen geringen Aufwand erfordern. Für die Pflege wird vorwiegend das Gartenamt zuständig sein.

Das bayerische Umweltministerium überlässt seinen Pavillon kostenlos dem Imkerverein Ingolstadt, der damit in Zukunft für die Anlage und das Umfeld verantwortlich ist. Der Stadt entstehen damit keine Unterhalts- oder Verkehrssicherungspflichten. Hinsichtlich der weiteren Außenflächen des Ausstellungsbeitrages des Umweltministeriums steht das Liegenschaftsamt in Kontakt mit dem Freundeskreis der LGS, der gegebenenfalls weitere Teile im Rahmen eines Pachtvertrages übernehmen will. Möglicherweise können auch für ein Umweltbildungszentrum Ingolstadt – oder ein Zentrum für Bildung und Nachhaltigkeit (BNE) – Fördermittel abgerufen werden. Voraussetzung ist unter anderem ein Konzept, das vorzugsweise mit dem Landschaftspflegeverband erstellt werden soll. Geprüft wird noch, ob die asphaltierte Fläche am Eingang West weiter als Parkplatz genutzt werden kann. Für Fahrräder werden auf dem Gelände Abstellbügel installiert. Auch eine bessere ÖPNV-Erschließung wird geprüft.

Einige Partnerschaftsgärten werden vor Vandalismus geschützt

Der Park bleibt öffentlich zugänglich, lediglich die Partnerschaftsgärten aus Moskau und Foshan werden zum Schutz vor Vandalismus eingezäunt und sind nur tagsüber geöffnet. Für kulturelle Veranstaltungen oder auch größere Festivals kann der Park grundsätzlich genutzt werden, so die Einschätzung aus dem Kulturreferat. (nr)

Lesen Sie dazu auch