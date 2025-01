Neue Schnellladesäule in der Harderstraße

Mit der Umgestaltung der Harderstraße zu einem lebendigen Boulevard hat die Stadt Ingolstadt die Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit in der Altstadt verbessert, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Stadtwerke Ingolstadt haben sich daran beteiligt und an der Kreuzung mit dem Oberen Graben eine neue Schnellladestation für E-Fahrzeuge eröffnet. An zwei Ladepunkten kann dort jetzt mit bis zu 50 kW geladen werden. „Der weitere Ausbau der E-Ladeinfrastruktur ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb war es für uns selbstverständlich, dass wir uns an der Neugestaltung der Harderstraße beteiligen und eine weitere zentrumsnahe Lademöglichkeit schaffen“, sagt SWI-Geschäftsführer Matthias Bolle. Insgesamt betreiben die Stadtwerke Ingolstadt mittlerweile über 100 Ladepunkte in Ingolstadt und der Region, darunter mehrere Schnellladesäulen – etwa im Ladepark am Audi Kreisel oder am Incampus, dem Innovationsareal der Audi AG. Geladen werden kann mit der SWI-Ladekarte oder der Stadtwerke-App SWI E-motion, aber auch mit anderen Ladekarten. Ökostromkunden der Stadtwerke erhalten die günstigsten Ladepreise. (AZ)

