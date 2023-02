Neues Verkehrszeichen für Ingolstadt: Radfahrer überholen verboten

In Ingolstadt gibt es ein neues Verkehrszeichen. Es soll das Radeln an der Antoniusschwaige sicherer machen.

Das Verkehrszeichen ist erst im Jahr 2020 offiziell eingeführt worden, jetzt gibt es davon auch eines in Ingolstadt. Es bedeutet, dass an dieser Stelle keine Fahrräder und Krafträder überholt werden dürfen. Die Stadtverwaltung hat das Schild an der Antoniusschwaige in der Nähe des Baggersees aufgestellt. An dieser sehr engen Straße ist es immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen, wenn Autofahrer versucht haben, Radlerinnen und Radler zu überholen. Denn der Mindestabstand von eineinhalb Metern konnte kaum eingehalten werden.

Das neue Verkehrszeichen soll für mehr Sicherheit für die Radfahrer in Ingolstadt sorgen

"Durch das neue Verkehrszeichen soll die Sicherheit für Radfahrer in der Antoniusschwaige erhöht werden", sagt Ulrich Schäpe, Leiter des Amts für Verkehrsmanagement. Nach Erlangen und Bamberg ist Ingolstadt eine der ersten bayerischen Städte mit diesem Schild.