Neuwahl: Sie vertreten die Arbeitnehmer im Audi-Aufsichtsrat

Zehn Männer und Frauen vertreten die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Aufsichtsrat von Audi. Jetzt wurden sie neu gewählt.

107 Delegierte aus ganz Deutschland haben am Donnerstag in Ingolstadt die Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter für den Audi-Aufsichtsrat gewählt. Gewählt wurden Vertreterinnen und Vertreter der beiden deutschen Audi-Standorte: Neben Peter Mosch sind die stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden aus Ingolstadt, Jörg Schlagbauer und Rita Beck, das Ingolstädter Betriebsausschussmitglied Karola Frank und die Betriebsratsvorsitzenden aus Neckarsulm mit Rainer Schirmer und Alexander Reinhart dabei. Die leitenden Angestellten bei Audi vertritt Stefanie Ulrich, Personalleiterin bei Audi in Neckarsulm.

Drei Vertreter der IG Metall sind im Audi-Aufsichtsrat

Als Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften wurden Irene Schulz (geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall), Carlos Gil (Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ingolstadt) und Petra Otte (Bezirkssekretärin der IG Metall Baden-Württemberg) gewählt.

Alle fünf Jahre werden die Arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter im Aufsichtsrat gewählt. Die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat setzt sich aus sieben betrieblichen Vertreterinnen und Vertretern aus den deutschen Audi-Standorten (davon eine Vertretung der Leitenden Angestellten) und drei Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertretern zusammen. Die zehn Vertreterinnen und Vertreter der Anteilseigner des Aufsichtsrats werden in der Hauptversammlung am 17. Mai gewählt. (AZ)

Diese zehn Männer und Frauen sitzen von Arbeitnehmerseite im Audi-Aufsichtsrat: