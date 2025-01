OB-Wahl in Ingolstadt: Diese Pläne hat CSU-Kandidat Michael Kern

Der Wahlkampf um den Posten des Oberbürgermeisters in Ingolstadt geht in die heiße Phase. Am Sonntag, 9. Februar, werden die Ingolstädterinnen und Ingolstädter an die Wahlurne gerufen. Vorher bringen die drei Kandidaten und die Kandidatin ihre Programme an den Mann und an die Frau. So auch Michael Kern, der für die CSU den Posten des Stadtoberhaupts anstrebt. In einer Pressekonferenz stellte der promovierte Jurist seine Ziele vor.

Ob Wirtschaftsförderung oder Wohnbebauung, ob Kitas oder Schulen, ob Kultur oder Vereine. Verbesserungsmöglichkeiten sieht Michael Kern in allen Bereichen. Und er will auch in allen Bereichen lenkend eingreifen. Und das, obwohl er die maroden Finanzen der Stadt im Blick habe, so Kern: „Ich werde als Oberbürgermeister aktiv an die finanzstarken Ingolstädter Unternehmerfamilien herangehen.“ Kern will vor allem die Kultur und das Vereinsleben in Ingolstadt durch Sponsoring retten – oder zumindest auf gleichem Niveau halten. Denn diese freiwilligen Maßnahmen der Stadt stehen momentan bei der Haushaltskonsolidierung alle auf dem Prüfstand.

So will CSU OB-Kandidat Michael Kern Kultur und Vereinleben weiter finanzieren

Michael Kern holte bei der Pressekonferenz zum Rundumschlag aus. Neue Unternehmen müssten angesiedelt werden und das IN-Campus-Gelände würde sich dafür anbieten. „Wir wollen eine große Investition nach Ingolstadt bringen und sind auch schon in Gesprächen.“ Als OB wünsche er sich einen engen Austausch mit den großen Unternehmen genauso wie mit dem Mittelstand. „In der Stadtverwaltung müssen wir schneller und servicefreundlicher werden.“ Auf die Bürokratie habe eine Stadt nur bedingt Einfluss, so Kern: „Aber wir können eine Bürokratiebeschleunigung erreichen. Und bei unseren Satzungen können wir sicherlich viele Auflagen abbauen.“ Kern plant zudem eine regelmäßige Austauschgelegenheit mit der Wirtschaft einzuführen.

Die Schulen möchte der 49-Jährige zur Chefsache machen und eine Taskforce einsetzen, die konsequent an den Bildungsthemen, dranbleibt. „Wir wollen einen Masterplan Schule für alle Bauvorhaben.“ Mit Blick auf das kulturelle Leben der Stadt bekennt sich Kern zur Sanierung des Stadttheaters, das aber möglichst rasch zum Staatstheater werden müsse. „Dann gibt es auch mehr Zuschüsse vom Freistaat.“ Neben regelmäßigen Bürgersprechstunden will Michael Kern für die Jugend eine eigene Sprechstunde einführen und mit Senioren ebenfalls in engeren Dialog treten.

Kern will das Wohnen für behinderte Menschen im Alter in den Fokus rücken

Mehr Kita-Plätze, mehr Pflegeplätze, eine Förderung der Versorgungslandschaft für Menschen mit Behinderung. Das alles steht auf Kerns Agenda „Vor allem das Wohnen für behinderte Menschen im Alter wollen wir weiter in den Fokus rücken.“

Die Kaufhof-Immobilie soll der Schlüssel für die Aufwertung der Ingolstädter Innenstadt werden. Zudem möchte Kern die Sauberkeit im öffentlichen Raum verbessern. „Die Vermüllung im Stadtgebiet kann nicht geduldet werden.“ Am technischen Rathaus soll endlich das Gerüst verschwinden. Zudem will Kern alle städtischen Anmietungen von Büroräumen auf den Prüfstand stellen. „Bei unserer angespannten Haushaltslage müssen wir schauen, was wir wirklich noch brauchen. Und was können wir konzentrieren oder auch durch die vermehrte Nutzung des Home Office einsparen.“

Kern möchte ein attraktiveres Ingolstadt schaffen. „Dabei kann uns das Museum für konkrete Kunst helfen. Wir wollen Touristen und Firmen gleichermaßen anziehen.“ Für erschwinglichen Wohnraum braucht Kern die städtische GWG genauso wie Privatinvestoren. Und beim ÖPNV setzt der OB-Kandidat der CSU auf den Bus. „Aber wir müssen uns die Taktung genau anschauen.“ Vielleicht ließe sich die außerhalb der Stoßzeiten etwas strecken. Denn die Liste von Kerns Zielen ist lang. Die finanzielle Lage Ingolstadt ist alles andere als rosig. Deshalb will Kern auch mehr Gewerbesteuereinnahmen generieren. Und damit sind wir wieder bei der schnellen Ansiedlung von Unternehmen in einer attraktiven Stadt mit bezahlbarem Wohnraum.