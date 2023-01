Wohl Unfall mit Gasheizung: Rentner stirbt nach Brand in Gartenhütte

Im Ingolstädter Ortsteil Oberhaunstadt ist wohl wegen einer Gasheizung eine Gartenhütte in Brand geraten. Dabei starb ein 68-jähriger Rentner. Die Kripo ermittelt.

Am Donnerstag ist im Ingolstädter Ortsteil Oberhaunstadt eine Gartenhütte in Brand geraten. Dabei wurde laut Angaben der Polizei eine Person getötet. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ingolstadt-Oberhaunstadt: Rentner stirbt nach Brand einer Gartenhütte

Gegen 15.45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine in Brand geratene Schrebergartenhütte in der Beilngrieser Straße mitgeteilt. Bei Brandausbruch befand sich das Besitzerehepaar in dem Häuschen. Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt zufolge wird von einem Unfall in Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der Gasheizung ausgegangen.

Der 68-jährige Rentner erlitt tödliche Verletzungen. Seine Ehefrau wurde mit leichten Verbrennungen und einer Rauchgasintoxikation zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ingolstadt geführt. (AZ)