Ingolstadt

20:30 Uhr

Versuchter Mord? 24-Jähriger steht in Ingolstadt vor Gericht

Plus Ein 24-Jähriger soll ohne Grund auf drei Mädchen losgegangen sein. Dann schlug er auch noch auf eine Frau ein. Jetzt steht der Mann wegen versuchten Mordes vor Gericht.

Am 22. Oktober vergangenen Jahres gegen 18 Uhr soll der Angeklagte auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Ingolstädter Stadtgebiet zwei 14 und 17 Jahre alte Mädchen beschimpft haben. "Hure" habe er gesagt und ihnen den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt, erinnerten sich die beiden Mädchen bei ihrer Zeugenbefragung. Kurze Zeit später sei ihnen der Mann abermals begegnet – mit einer Flasche in der Hand, die "wie eine Wodkaflasche" ausgesehen habe. Außerdem gaben sie an, ihn am Boden liegend gesehen zu haben, als habe er "etwas genommen". Die Mädchen waren sich sicher, dass es der Angeklagte war, den sie bis dahin nur vom Sehen gekannt hätten.

