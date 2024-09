Polizei überführt Bande 14-jähriger Fahrraddiebe

Nach einem Zeugenhinweis konnten gestern gegen 17.30 Uhr in der Nähe des Schulzentrums Süd-West in der Maximilianstraße in Ingolstadt drei 14-jährige Jungen festgenommen werden, die dort ein entwendetes Fahrrad verkaufen wollten. Das Mountainbike mit einem Wert von unter 100 Euro hatten sie am Tag zuvor im Bereich der Lindberghstraße entwendet, heißt es im Polizeibericht. Die 14-Jährigen führten eine weiteres Fahrrad mit, bei dem es sich vermutlich ebenfalls um Diebesgut handelte. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort kam ein weiterer Geschädigter hinzu, der mitteilte, dass ihm von seinem Fahrrad das Vorderrad entwendet worden war. Dieses war offensichtlich an dem zweiten mitgeführten Fahrrad angebracht worden. Im Nachgang konnte sogar noch ein drittes Fahrrad im Bereich des Schulzentrums aufgefunden werden, dessen Herkunft noch nicht geklärt ist, das aber ebenfalls den drei Jungen zugeordnet werden konnte. Alle drei Fahrräder wurden sichergestellt und die Jugendlichen nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben. Welche Straftaten dem Trio zur Last gelegt werden, muss durch weitere Ermittlungen geklärt werden.