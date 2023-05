Radler verletzt sich in Ingolstadt bei Unfall

Ein Radler und ein Autofahrer sind in Ingolstadt zusammengestoßen. Der Radfahrer wurde auf die Motorhaube geschleudert. Das blieb nicht ohne Folgen.

Ein 61-jähriger Beilngrieser fuhr am Donnerstag gegen 16.45 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem linken, freigegebenen Fahrradweg entlang der Salierstraße in Richtung Manchinger Straße. Zeitgleich fuhr ein 25-jähriger Geisenfelder mit seinem Auto auf der Messerschmittstraße in Richtung Salierstraße. An der Einmündung Salierstraße/Messerschmittstraße missachtete der Auofahrer die Vorfahrt des Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Radler wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube geschleudert und verletzte sich dabei mittelschwer, berichtet die Polizei. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. (AZ)