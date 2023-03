Rekordgewinn bei Audi: Wie viel bekommen die Mitarbeitenden ab?

Plus Audi hat 2022 einen Rekordgewinn eingefahren. Für die Mitarbeitenden würde das üppige Boni bedeuten. Doch die Erfolgsbeteiligung steht auf dem Prüfstand.

Trotz Lieferengpässen, trotz Ukraine-Krieg und Pandemie: Audi hat im vergangenen Jahr kräftig verdient. Die Zahlen werden zwar erst am 16. März präsentiert, doch schon jetzt deutet alles auf einen Rekordgewinn von mehr als sieben Milliarden Euro hin. Und wenn es dem Unternehmen gut geht, dann profitieren auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit vielen Jahren wird ihnen eine üppige Bonuszahlung ausbezahlt, die Audi Ergebnisbeteiligung (AEB). Doch die steht gerade auf dem Prüfstand. Wie unter anderem der Bayerische Rundfunk berichtet, will der Konzern die Zahlungen künftig deckeln. Zudem werde offenbar auch darüber diskutiert, welche Summe als Berechnungsgrundlage herangezogen werden soll.