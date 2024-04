Schmorbrand im Ingolstädter Westpark löst Feuerwehreinsatz aus

In einem Laden im Ingolstädter Westpark entwickelt sich ein Schmorbrand. 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr rücken im Einkaufszentrum an.

Am frühen Karsamstag ist es im Ingolstädter Westpark zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Angaben der Berufsfeuerwehr Ingolstadt alarmierte um 3.42 Uhr eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Laden die Einsatzkräfte. In einem Technikraum kam es zu einem Schmorbrand an einem Lüfterrad.

Einsatz der Feuerwehr im Westpark Ingolstadt

Die Feuerwehr konnte den Schmorbrand schnell löschen. Durch die Rauchausbreitung waren langwierige Lüftungsmaßnahmen notwendig. Mithilfe eines Überdrucklüfters und der hauseigenen Entlüftungsanlage konnten die Bereiche entraucht werden. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug und einem Sonderfahrzeug. (AZ)