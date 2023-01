Schrille Kostüme, grandiose Darsteller: Gelungene Premiere von "Floh im Ohr"

Plus Das Stück "Floh im Ohr" gehörte einst zu den meistgespielten Komödien. Regisseur Philipp Moschitz entstaubt den Plot und präsentiert eine neue Inszenierung im Ingolstädter Stadttheater.

Wer davon überzeugt ist, dass man gute zweieinhalb Stunden lang mit einer Klamotte über Treulosigkeit und Seitensprünge das Publikum bei der Stange halten kann und außerdem bereit ist, gelegentlich unter Niveau zu lachen, der ist richtig bei „Floh im Ohr“. Das Stück des Franzosen Georges Feydeau gehörte einmal zu den meistgespielten Komödien auf deutschen Bühnen – auch wenn der Plot über Lügen, Verstrickungen und Verwechslungen etwas verstaubt wirkt.