Seehofer wird Ehrensenator der THI

Bundesminister und Ministerpräsidenten a. D. Horst Seehofer erhielt an der Technischen Hochschule Ingolstadt eine besondere Auszeichnung.

Die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) hat Bundesminister und Ministerpräsidenten a. D. Horst Seehofer ( CSU) die Ehrensenatorwürde verliehen. Neben THI-Präsidenten Professor Walter Schober hob Staatsminister Markus Blume die Verdienste Seehofers um den Wissenschaftsstandort Ingolstadt hervor.

Die Würde eines Ehrensenators wird durch einen Beschluss des Senats der THI an Persönlichkeiten verliehen, die sich wiederholt in herausragender Weise um die Technische Hochschule und den Wissenschaftsstandort Ingolstadt verdient gemacht haben, heißt es in einer Mitteilung der THI. Auf Seehofer triffe dies in mehrfacher Hinsicht zu: Er habe die THI seit ihrer Gründung vor 30 Jahren in all seinen politischen Funktionen stetig unterstützt.

In seiner Begrüßung hob THI-Präsident Professor Walter Schober Seehofers kontinuierliches Engagement hervor: „Der Ausbau des Campus Ingolstadt und die Gründung des Campus Neuburg wären ohne den Ministerratsbeschluss vom 9. Januar 2018, dem Herr Seehofer damals als Ministerpräsident vorsaß, nicht möglich gewesen.“ Der Vorsitzende des Senats Professor Christian Stummeyer verlas in seiner Laudatio die weiteren Verdienste Horst Seehofers für die THI.

Neuburgs OB Bernhard Gmehling war an der Technischen Hochschule Ingolstadt dabei

Der Würdigung schloss sich Staatsminister Markus Blume an: „Herzlichen Glückwunsch an Horst Seehofer: Die THI ernennt einen ihrer politischen Gründungsväter zum Ehrensenator – eine ganz besondere, seltene und vor allem verdiente Auszeichnung. Horst Seehofer hat sich von Anfang an mit viel Herzblut, Haltung und Hartnäckigkeit für die THI eingesetzt. Sein Credo war dabei immer: Bildung ist das Tor zum Leben. Mit seinem Faible für Technik und Ingenieurwissenschaften brennt er auch heute für Hightech in seiner Heimat: Ein dynamischer Ehrensenator für unsere dynamischste Hochschule!“

Staatsminister Markus Blume (4. von links) würdigte Horst Seehofer in seiner Laudatio. Foto: THI

Seehofer freute sich über die Ehrung: „Mich erfüllt das wirklich mit Stolz. Denn es geht um meine Heimat. Die THI ist ein Flaggschiff nicht nur in unserer Stadt, sondern in der gesamten Region. Deshalb habe ich sie immer mit großem Interesse und Engagement begleitet und werde das auch weiterhin tun.“

An der Verleihung der Ehrensenatorwürde nahmen neben Staatsminister Markus Blume Wegbegleiter von Horst Seehofer teil, unter anderem Ingolstadts Alt-Oberbürgermeister Peter Schnell und Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. (AZ)