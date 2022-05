Ingolstadt

18:30 Uhr

So will Ingolstadt bis 2035 klimaneutral werden

Plus Mit einem städtebaulichen Gesamtkonzept will Ingolstadt die kommenden Jahrzehnte planen. Insbesondere ein integriertes Klimaschutzkonzept soll die Stadt noch lebenswerter machen.

Von Manfred Dittenhofer

Am Mittwochvormittag drehte sich im Ingolstädter Rathaus alles um nachhaltig und ganzheitlich, um grün und wirtschaftlich erfolgreich, um Kultur, Bildung und um die Bürger. Es ging um nicht weniger, als um die Zukunft der Donaustadt. Bei der Beantwortung der Frage, wohin sich Ingolstadt in den kommenden Jahrzehnten entwickeln wird, soll nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlassen werden. Den Rahmen all dieser Überlegungen und Planungen bildet das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept „ISEK Zukunft Ingolstadt 2040+“.

