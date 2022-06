Tödlicher Unfall auf der B16: Fahrer war doch angeschnallt

Ein 23-Jähriger aus dem Kreis Donau-Ries ist auf der B16 tödlich verunglückt. Die Ermittler gingen davon aus, dass er nicht angeschnallt war. Doch dem widerspricht ein Gutachten.

Vor zwei Wochen, am 13. Juni, hatte es auf der B16 bei Zuchering einen tödlichen Unfall gegeben. Ein 23-Jähriger aus dem Kreis Donau-Ries war auf die Gegenspur geraten und frontal in einen Lastwagen geprallt. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, er ist noch an der Unfallstelle gestorben.

Der tödliche Unfall hat sich auf der B16 bei Zuchering ereignet

Anfangs ging die Polizei davon aus, dass der junge Mann nicht angeschnallt war. Doch ein Gutachten widerspricht nun dieser These. Der 23-Jährige hatte mit ziemlicher Sicherheit einen Sicherheitsgurt angelegt. Eine sehr seltene Konstellation sei schuld daran gewesen, dass die Ermittler zunächst vermutet hatten, der Mann sei nicht angeschnallt gewesen, erklärte jetzt ein Sprecher der Verkehrspolizei Ingolstadt.

Die Polizei ging zunächst von einem Gurt-Dummy im Unfallauto aus

Bei der Untersuchung des Unfallautos hatten die Beamten und Beamtinnen entdeckt, dass lediglich die Schnalle des Gurts in der Halterung steckte. Der Gurt selbst war nicht mehr vorhanden. So lag die Vermutung nahe, dass der Fahrer einen sogenannten Gurt-Dummy verwendet haben könnte. Diesen Adapter benutzen Fahrerinnen und Fahrer, wenn sie sich nicht anschnallen möchten, gleichzeitig aber das Piepsen des Warnsensors vermeiden möchten. Wie das Gutachten jetzt aber zeigte, war in dem Auto kein solcher Adapter im Einsatz. Die Rekonstruktion des Unfallhergangs hat dem Polizeisprecher zufolge stattdessen ergeben, dass bei dem Unfall die B-Säule des Autos offenbar so stark demoliert worden ist, dass ein Metallteil wohl den Stoff des Gurts durchtrennt hatte und dieser sich so aus der Halterung fädeln konnte. „Normalerweise wird die ganze Halterung mit herausgerissen“, erklärte der Sprecher. (rilu)