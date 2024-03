Über rote Ampel gefahren: Autofahrer erfasst Mutter mit Kinderwagen

Eine junge Mutter mit Kinderwagen und ein Jugendlicher überqueren eine Straße in Ingolstadt. Dann erfasst sie ein Autofahrer, weil er eine rote Ampel übersieht.

Das hätte tragisch ausgehen können: Ein 39-Jähriger Ingolstädter überfuhr am Mittwoch mit seinem Auto eine rote Ampel und erfasste dabei eine junge Mutter, die mit dem Kinderwagen die Straße queren wollte. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 19.20 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße in südöstlicher Richtung unterwegs. Kurz nach einer dortigen Tankstelle befindet sich eine Ampel, die für den Audi-Fahrer Rotlicht anzeigte. Zeitgleich überquerte eine 22-jährige Ingolstädterin mit ihrer eineinhalbjährigen Tochter im Kinderwagen die Fahrbahn. Die junge Mutter war in Begleitung eines 15-jährigen Verwandten. Die Ampel für Fußgänger zeigte für die Familie Grün.

Autofahrer efasst Mutter mit Kinderwagen in Ingolstadt

Der Audi erfasste die Fußgänger frontal. Durch den Zusammenstoß wurden die Frau und ihr jugendlicher Begleiter leicht verletzt. Das Kind im Kinderwagen blieb laut Polizei glücklicherweise unverletzt. Beide wurden vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Zeugen bestätigten, dass der 39-Jährige das Rotlicht mißachtete. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war mit sechs Einsatzkräften zur Unterstützung vor Ort. Am Pkw sowie am Kinderwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. (AZ)