Unfall mit zwei Verletzten

Am Donnerstag gegen 16.15 Uhr fuhr eine 23-jährige Frau aus Aldersbach mit einem Bundeswehrfahrzeug die Manchinger Straße stadtauswärts. Zeitgleich fuhr eine 26-jährige Münchnerin mit ihrem BMW ebenfalls auf der Manchinger Straße parallel zum anderen Fahrzeug. Die Soldatin zog von der rechten Spur auf die linke Spur und wollte in das gegenüberliegende Bundeswehrgelände einfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, berichtet die Polizei. Durch den Aufprall wurden beide Insassen des BMWs leicht verletzt, vor Ort erstversorgt und die Fahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro ist entstanden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt war zur Unterstützung und Verkehrslenkung vor Ort. (AZ)

